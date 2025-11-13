Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, lesione al soleo destro per Cambiaghi: quante partite salterà in Nazionale, Serie A ed Europa League

Comunicato ufficiale del club rossoblù in merito alle condizioni dell'esterno d'attacco rientrato per infortunio dalla convocazione con l'Italia
2 min
TagscambiaghiBolognaItalia
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Bologna in emergenza, si ferma anche Cambiaghi, l'uomo più in forma del momento. Reduce da tre assist e sei gol nelle ultime sei giornate di campionato, l'esterno d'attacco, rientrato ieri in città dopo un problema al polpaccio destro rimediato in Nazionale, sarà costretto a osservare tre settimane di stop forzato: "Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa tre settimane", si legge nel comunicato ufficiale del club rossoblù.

Bologna, infermeria affollata: quando rientra Cambiaghi

Non c'è pace per Italiano. Dopo gli stop rimediati da Freuler, Skorupski e Rowe, senza dimenticare che c'è da recuperare Ravaglia, rimasto vittima di una distorsione alla caviglia ala vigilia della sfida con il Napoli, ci sarà da fare a meno anche di Cambiaghi. Come per Rowe, anche per Cambiaghi il probabile rientro è fissato in Coppa Italia con il Parma il 4 dicembre dopo aver saltato Udinese e Cremonese in campionato e la sfida con il Salisburgo di Europa League tra i due appuntamenti. Cambiaghi sarà ovviamente assente sia in occasione di Moldavia-Italia sia per Italia-Norvegia, gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.

 

VIVI AL MASSIMO LA FINALE DEL BOLOGNA: edizione digitale Bologna+T-shirt+Prima pagina dello scudetto a soli 15,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

Da non perdere

Italia, Cambiaghi lascia il ritiroDove vedere Moldavia-Italia
Unisciti alla community