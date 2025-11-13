Bologna, lesione al soleo destro per Cambiaghi: quante partite salterà in Nazionale, Serie A ed Europa League

Bologna in emergenza, si ferma anche Cambiaghi , l'uomo più in forma del momento. Reduce da tre assist e sei gol nelle ultime sei giornate di campionato, l'esterno d'attacco, rientrato ieri in città dopo un problema al polpaccio destro rimediato in Nazionale , sarà costretto a osservare tre settimane di stop forzato: "Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa tre settimane", si legge nel comunicato ufficiale del club rossoblù.

Bologna, infermeria affollata: quando rientra Cambiaghi

Non c'è pace per Italiano. Dopo gli stop rimediati da Freuler, Skorupski e Rowe, senza dimenticare che c'è da recuperare Ravaglia, rimasto vittima di una distorsione alla caviglia ala vigilia della sfida con il Napoli, ci sarà da fare a meno anche di Cambiaghi. Come per Rowe, anche per Cambiaghi il probabile rientro è fissato in Coppa Italia con il Parma il 4 dicembre dopo aver saltato Udinese e Cremonese in campionato e la sfida con il Salisburgo di Europa League tra i due appuntamenti. Cambiaghi sarà ovviamente assente sia in occasione di Moldavia-Italia sia per Italia-Norvegia, gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.