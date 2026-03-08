Italiano avvisa il Bologna: "Se ripensiamo alla Coppa Italia vinta lo scorso anno..."

BOLOGNA - Il Bologna ci ricade. Settimo ko casalingo delle ultime 9 gare e finito chiuso un ciclo di 5 vittorie consecutive tra serie A ed Europa League: "Abbiamo tirato 19 volte, solo due nello specchio. Castro ha avuto quattro nitide occasione e le ha fallite. La verità è che siamo stati poco concreti davanti e disattenti dietro". Questa l'analisi di Italiano, che ha rimpianti : "A chi mi dice che lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia dico che bisogna scordarsela, se no c'è il rischio di pensare che con Pisa e Verona debba essere facile e come abbiamo visto non lo è".

Il tecnico del Bologna vede il bicchiere mezzo pieno

"Oggi abbiamo creato molto di più rispetto alle ultime gare, che però avevamo vinto. Siamo stati ingenui in occasione del loro secondo gol: dovevamo fare un fallo tattico e invece perdiamo una partita che avremmo meritato di vincere. Venivamo da cinque vittorie, volevamo dare continuità e non ci siamo riusciti, ma non abbiamo giocato male: tanti ragazzi sono stati eccellenti oggi", ha proseguito il tecnico del Bologna ai microfoni di RadioRai, dopo il ko per 2-1 contro il Verona. "Sinceramente la concentrazione massima era sulla gara contro il Verona, non sulla Roma e sull'Europa League: è un ottavo di finale, c'è ancora tanta strada da fare e ci teniamo ad andare avanti. Cercheremo di sbagliare meno, rispetto a stasera", ha aggiunto Italiano.

Italiano critico con la fase difensiva

Non ha convinto la fase difensiva dei rossoblù che viene commentata così dal tecnico del Bologna: "Nelle ultime partite eravamo stati molto solidi, venivamo da quattro clean sheet ed eravamo stati più attenti. Contro questo Verona, così raccolto e chiuso, non potevamo concedere nulla e siamo stati ingenui, ripeto. Non abbiamo fatto bene in difesa, dovremo lavorare nuovamente su queste cose".