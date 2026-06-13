Lucumi, 28 milioni per l’addio: Juve, Barcellona e Bournemouth interessate

Ventotto milioni per portarlo via subito, senza trattative. Jhon Lucumi torna a essere uno dei nomi più caldi del mercato europeo e questa volta il Bologna sa che non potrà trattenerlo. Tra gli estimatori del centrale colombiano c’è la Juventus che continua a monitorare la situazione, su spinta di Spalletti, e poi diverse società di Premier, il Bournemouth su tutti, e della Liga. Nei mesi scorsi anche il Barcellona aveva acceso i riflettori sul difensore rossoblù. E ora si vedrà se nelle prossime settimane qualcuno sfrutterà la clausola rescissoria.

Opzione clausola, altrimenti almeno 20 milioni per parlare

Perché se da una parte il Bologna ha fissato una valutazione minima attorno ai 20 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative, dall’altra la clausola rescissoria rappresenta un’opportunità concreta per chi volesse anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione senza lunghe negoziazioni. Certo, bisognerebbe pagare tutto subito e questo fa frenare le società interessate, come già successo lo scorso anno.

Lucumi, un'estate da protagonista sul mercato

Lucumi si appresta a vivere un’estate da protagonista sul mercato. Dopo quattro stagioni ad alto livello in rossoblù, il centrale colombiano è arrivato al momento della svolta. Il contratto in scadenza nel 2027 impone riflessioni inevitabili e a Casteldebole sanno bene che questa è l’ultima occasione per realizzare una plusvalenza importante. Il valore del difensore è certificato dalle prestazioni offerte anche nell’ultima stagione. Tra campionato, coppe nazionali ed Europa League Lucumi è stato uno dei punti di riferimento della squadra, confermandosi ad alto livello. Già un anno fa alcuni club inglesi avevano sondato il terreno senza però affondare il colpo. Stavolta la situazione appare diversa. Con la clausola da 28 milioni attiva e la consapevolezza che il Bologna non potrà trattenerlo ancora, le società interessate potrebbero decidere di accelerare. Anche in Spagna il profilo del colombiano piace per esperienza internazionale, qualità nell’impostazione e capacità di giocare in una linea difensiva alta. Alcuni club della Liga stanno monitorando la situazione e potrebbero inserirsi qualora si aprisse una vera e propria corsa al giocatore.

Il Mondiale potrebbe aumentare ancora l'interesse

Le prestazioni di Lucumi al Mondiale potrebbero far aumentare ancora l’interesse attorno al giocatore. Il Bologna, che è già entrato nell’ordine di idee di doverlo salutare, spera che parta un’asta per venderlo alla cifra più alta possibile e sopra ai 20 milioni di euro. Se qualcuno esercitasse la clausola, a questo punto, non farebbe scontenti a Casteldebole.