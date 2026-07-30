Controlli medici approfonditi: Bologna, Dovbyk promosso

È entrato all'Isokinetic che era ancora giorno. Ne è uscito diverse ore dopo, quando fuori era ormai calato il buio . È iniziata così, martedì, la lunga maratona di visite mediche di Artem Dovbyk , proseguita anche nella giornata di ieri con ulteriori approfondimenti , necessari per fotografare nel dettaglio la condizione fisica dell'attaccante ucraino . Due giorni di controlli, perché prima di mettere nero su bianco l'accordo il Bologna voleva avere la certezza che fosse davvero tutto in ordine. Il percorso è stato lungo e meticoloso. Dovbyk si è sottoposto a visite specialistiche, esami strumentali, seguendo un protocollo studiato nei minimi dettagli dallo staff medico. Tra gli accertamenti più approfonditi ci sono stati quelli dedicati all'apparato muscolare, per analizzare lo stato delle fibre, la loro elasticità e la risposta agli sforzi. Una prassi per operazioni di mercato così importanti.

Ma di certo l'aver annunciato prima Amondarain , da ieri ufficialmente un nuovo calciatore rossoblù, ha generato in diversi tifosi ansie e il sospetto che ci potesse essere qualche intoppo nell'operazione. La scelta comunicativa ha fatto ricordare che Dovbyk è reduce da un intervento chirurgico , a cui si è sottoposto a gennaio, per risolvere una lesione miotendinea alla coscia sinistra, infortunio che lo aveva costretto a fermarsi per alcuni mesi. A maggio, però, l'attaccante era tornato a giocare qualche minuto nel derby contro la Lazio e, soprattutto, pochi giorni fa il ventinovenne ha regolarmente disputato un tempo dell'amichevole in casa del Cannes.

Annunci

Dal club filtra che sarà oggi il giorno dell'annuncio. La tifoseria rossoblù aspetta con impazienza il comunicato sulla prima punta ucraina, sbarcata a Bologna martedì mattina. A quel punto, se tutto seguirà i piani, sarà il momento di raggiungere i nuovi compagni e iniziare il lavoro sul campo agli ordini di Domenico Tedesco, con cui Dovbyk ha già fatto una chiacchierata prima di prendere l'aereo per Bologna. L'obiettivo sarà ritrovare il miglior stato di forma possibile in vista dell'avvio della stagione, con un percorso di inserimento graduale ma senza particolari limitazioni. Il Bologna, prima di affondare il colpo, ha voluto eliminare ogni margine di dubbio, investendo tempo e attenzione su ogni dettaglio. Un passaggio inevitabile, considerando l'importanza dell'operazione e il peso che Dovbyk dovrà avere nell'attacco rossoblù. Superati gli ultimi passaggi burocratici, potrà così aprir si ufficialmente la sua nuova avventura sotto le Due Torri.

Futuro

Prima di Dovbyk, intanto, il Bologna ha accolto Amondarain, che era arrivato martedì insieme all'attaccante. Il centrocampista argentino ha prospettive importanti ed entra nella storia del club come il diciassettesimo calciatore albiceleste a vestire la maglia rossoblù. Come spesso accade per chi sbarca per la prima volta nel calcio italiano, potrebbe aver bisogno di qualche settimana per trovare ritmo e riferimenti, ma all'interno dello staff tecnico c'è grande fiducia nelle sue qualità e nella sua capacità di ritagliarsi uno spazio importante nel corso della stagione.