Cagliari, raduno senza Lapadula: intervento chirurgico per l'attaccante

Lapadula assente al raduno: la nota del Cagliari

Si tratta di Gianluca Lapadula, 33enne attaccante italo-peruviano e capocannoniere della ultima Serie B che come ha spiegato il club in una nota "si è sottoposto ad intervento chirurgico per la correzione del setto nasale. Osservato un periodo di riposo, il calciatore potrà iniziare con gradualità la preparazione precampionato a partire dalla prossima settimana". Fra i presenti, accolti da alcuni tifosi presenti all'esterno del centro sportivo nonostante il grande caldo, l'eroe della promozione Leonardo Pavoletti, Nahitan Nadez sempre al centro di voci di mercato (ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno), alcuni giovani e il rientrante dal prestito in patria al Nacional Gaston Pereiro, che dovrebbe però essere ceduto a breve. In settimana prevista la chiusura di almeno due trattative, con il centrocampista Ibrahim Sulemana unico nuovo acquisto ufficiale a oggi: Jakub Jankto, pronto a tornare in Italia, e Gaetano Oristanio proveniente dall'Inter.

Cagliari, amichevoli e ritiro: il programma

Dopo le visite mediche e i primi test atletici, la squadra rossoblù si sposterà venerdì 21 luglio a Olbia per la prima amichevole, alle 20 al Nespoli contro i galluresi di Leandro Greco nella settima edizione del Trofeo Sardegna. Da lunedì 24 sino al 4 agosto il Cagliari sarà invece in ritiro in Valle d'Aosta, con sede a Saint-Vincent e allenamenti a Chatillon dove disputerà anche tre amichevoli: mercoledì 26 alle 20 con la Primavera della Roma, sabato 29 alle 19 contro la Juventus Next Gen e mercoledì 2 agosto alle 17 col Como.