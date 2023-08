Ranieri, svelato il discorso al Cagliari: ha vinto così nei supplementari

CAGLIARI - Il Cagliari vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù, neopromossi in Serie A, hanno eliminato il Palermo con il decisivo gol di Di Pardo che ha letteralmente mandato in estasi la 'Unipol Domus' negli istanti finale del secondo tempo supplementare. Un successo importante per la squadra di Claudio Ranieri, la cui carica e grinta non è passata inosservata al termine del primo tempo supplementare della sfida contro i rosanero: ecco perché.