Ranieri e la battuta su Shomurodov: "È un pesce, sta sempre in piscina"

ROMA - "Roma è sempre una cosa speciale per me. Un po’ come quando tornavo a Cagliari, è qualcosa che ti dà di più. Ma andiamo a martellare perchè abbiamo bisogno di punti". Così l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la 'sua' Roma all'Olimpico. Un impegno complicato per la formazione sarda che, come sottolineato dallo stesso Ranieri, potrà però contare su Lapadula e Pavoletti in attacco: "Stanno salendo di tono, al momento giusto giocheranno insieme".