Alli pubblica gli screen della chat con Loftus-Cheek dopo il rosso: cosa si sono detti

Dele Alli ha condiviso sui social uno screenshot della sua chat con Loftus-Cheek , sdrammatizzando l’episodio dell’ espulsione durante Milan-Como . Il centrocampista inglese, entrato a sorpresa nel finale del match del Meazza, ha ricevuto un cartellino rosso per un brutto intervento sul tallone del connazionale: inizialmente l'arbitro aveva estratto il giallo, ma una revisione al Var ha tramutato il cartellino.

Dele Alli pubblica la chat con Loftus-Cheek dopo l'espulsione

Lex Tottenham, che non giocava una partita ufficiale da più di due anni, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con questa descrizione: "2 anni! Non necessariamente come l'avevo pianificato, ma continuiamo ad andare avanti". Dele Alli, inoltre, ha pubblicato anche lo screen dalla chat con i messaggi di Loftus-Cheek proprio dopo la partita.

Ecco cosa si sono detti

“Quando l'arbitro è andato al Var non credevo neanche fosse per me”, ha scritto il centrocampista del Como. La risposta del giocatore rossonero non si è fatta attendere“Non ho idea. Sono rimasto a terra perché stavo scoppiando”. E poi Dele Alli di nuovo: “Non farmi incaz*are!”.