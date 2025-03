Dele Alli espulso, il nobile gesto di Walker non è passato inosservato: cosa è successo

Nel finale di Milan-Como , terminata sul punteggio di 2-1 in favore della squadra di Sergio Conceiçao, non è passato inosservato il nobile gesto di Kyle Walker per Dele Alli , espulso dall'arbitro Marchetti per il brutto fallo da dietro su Loftus-Cheek . Il direttore di gara aveva inizialmente ammonito l'ex centrocampista del Tottenham, salvo poi essere richiamato all' on field review . Una volta rivisto l'intervento, ha deciso di estrarre il cartellino rosso .

Walker chiede all'arbitro di non espellere Dele Alli: il gesto del difensore del Milan

Esordio da dimenticare per Dele Alli, che non giocava una partita ufficiale dal 26 febbraio 2023. Entrato al minuto 81, l'inglese ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi, a causa di un grave intervento ai danni di Loftus-Cheek, che tentava di ripartire verso la metà campo del Como. Prima il giallo di Marchetti, poi il rosso figlio dell'on field review, che ha chiarito il pestone dell'ex Tottenham all'altezza della caviglia del giocatore del Milan. Nel mezzo, il bel gesto di Kyle Walker, compagno di Dele Alli in nazionale e ai tempi degli Spurs: il terzino destro rossonero, infatti, ha visto l'arbitro Marchetti cambiare decisione al ritorno in campo e ha fatto di tutto per cercare di evitare l'espulsione, portando addirittura le mani all'altezza del taschino del direttore di gara. Una scena insolita, ma che ha incuriosito tanti tifosi sui social. Walker ha messo l'amicizia davanti al risultato e alla tensione della partita, cercando di difendere un ex compagno reduce da mesi particolarmente difficili. Purtroppo per lui e per Dele Alli, non è servito a cambiare la decisione di Marchetti.