Reina chiude la carriera con un rosso: espulso in Como-Inter, ma esce tra gli applausi di tutti

Reina espulso in Como-Inter: finisce con un rosso la carriera

Con i nerazzurri avanti 1-0, il 42enne portiere è stato espulso al 45' dopo un'uscita disperata fuori area sull'attaccante nerazzurro Taremi. Un'entrata in scivolata, la sua, inizialmente giudicata regolare dall'arbitro che dopo essere stato richiamato al monitor dal Var ha però rilevato un tocco sull'iraniano, decidendo così deciso per l'espulsione.

Gli applausi di compagni e avversari e la lacrime della figlia in tribuna

Vane le proteste di Reina, per l'occasione anche capitano del Como, che è uscito comunque dal campo tra gli applausi del pubblico e dei suoi compagni ma anche dei calciatori dell'Inter, consolato dallo stesso Taremi e dal portiere interista Sommer che gli è corso incontro fino alla metà campo per abbracciarlo prima che abbandonasse il terreno di gioco. Sugli spalti tutta la famiglia dello spagnolo, con la figlia in lacrime per l'espulsione del padre.