Pepe Reina lascia il calcio a 42 anni: nell'annuncio ufficiale ha già svelato cosa farà

Pepe Reina ha annunciato che si ritirerà dal calcio giocato dopo Como-Inter . A 42 anni, il portiere spagnolo classe 1982, oggi al Como, ha comunicato la sua decisione in un’intervista rilasciata a Movistar.

Reina si ritira: diventerà subito allenatore

"Ho deciso di smettere lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme". Reina ha inoltre rivelato i suoi progetti futuri: dalla prossima stagione inizierà una nuova avventura da allenatore. Pur non potendo ancora guidare una prima squadra per questioni legate alla licenza, sarà coinvolto in un progetto tecnico.

La Serie A e i successi con la Spagna

In Italia, Reina ha indossato le maglie di Napoli, Milan, Lazio e Como, mentre con la Spagna ha vinto tutto durante la sua carriera: due Europei e un Mondiale.