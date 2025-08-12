Ufficiale, Morata al Como: tutti i dettagli

Dopo settimane di trattative e più di qualche problema con il Galatasaray , Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Como . L'attaccante spagnolo, campione d'Europa nel 2024, arriva in prestito con obbligo di riscstto dal Milan dopo l'ultima parte della scorsa stagione trascorsa in Turchia al Galatasaray.

Como, ecco Morata: il comunicato

Questo il comunicato del club sull'arrivo dell'attaccante: "Il Como 1907 annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. L’ attaccante arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola". La punta indosserà la maglia numero 7.

Le prima parole di Morata da giocatore del Como

Queste invece le prime dichiarazioni dell'attaccante spagnolo: "Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocandoci contro ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia".