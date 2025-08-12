Ufficiale, Morata al Como: tutti i dettagli

Dopo settimane di trattative e più di qualche problema con il Galatasaray, Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. L'attaccante spagnolo, campione d'Europa nel 2024, arriva in prestito con obbligo di riscstto dal Milan dopo l'ultima parte della scorsa stagione trascorsa in Turchia al Galatasaray.
Como, ecco Morata: il comunicato
Questo il comunicato del club sull'arrivo dell'attaccante: "Il Como 1907 annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. L’ attaccante arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola". La punta indosserà la maglia numero 7.
Le prima parole di Morata da giocatore del Como
Queste invece le prime dichiarazioni dell'attaccante spagnolo: "Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocandoci contro ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia".