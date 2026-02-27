Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Como multato per rientro in campo in ritardo, Fabregas: "Vi spiego perché, pago io"

Il tecnico iberico ha presentato la sfida al Sinigaglia contro il Lecce e commentato l'ammenda in seguito alla traserta a Torino contro la Juve
2 min
TagsFabregasComoLecce
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

“La multa ricevuta? Se mi sono allungato all’intervallo? Mi prendo 5-7 minuti per riflettere con lo staff per capire se si deve cambiare o rinforzare qualcosina. Non lo sapevo. Dipende anche dalla lunghezza per tornare in campo, all'Allianz Stadium non è lunga. Non so se a Torino sbagliato il timing. La cosa più importante è che i ragazzi hanno le idee chiare. Se si deve pagare una multa lo pago io". Così Cesc Fabregas alla vigilia di Como-Lecce, valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

Fabregas: "Mi dispiace per l'infortunio di Addai, Diao e Goldaniga convocati"

Fabregas ha aggiunto: "Adesso siamo in un momento più maturo. Siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. Proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante". Poi un focus sui singoli: "Mi dispiace molto per Addai, è un infortunio tosto. È dura digerire questo tipo di infortunio, è successo all'ultima palla dell'allenamento. Jayden è un ragazzo che ci stava dando tanto ed è un grande peccato per lui e per la squadra. Diao e Goldaniga saranno convocati, Baturina potrebbe recuperare già per martedì".

Como, Fabregas: "Obiettivo vincere più partite possibile"

Gli obiettivi del Como: "Vogliamo vincere più partite possibile, i sogni e gli obiettivi si raggiungono guardando sempre avanti e cercando di migliorare costantemente. Domani è una partita fondamentale per noi, martedì non ci interessa".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS