Como multato per rientro in campo in ritardo, Fabregas: "Vi spiego perché, pago io"

“La multa ricevuta? Se mi sono allungato all’intervallo? Mi prendo 5-7 minuti per riflettere con lo staff per capire se si deve cambiare o rinforzare qualcosina. Non lo sapevo. Dipende anche dalla lunghezza per tornare in campo, all'Allianz Stadium non è lunga. Non so se a Torino sbagliato il timing. La cosa più importante è che i ragazzi hanno le idee chiare. Se si deve pagare una multa lo pago io". Così Cesc Fabregas alla vigilia di Como-Lecce , valida per la ventisettesima giornata di Serie A .

Fabregas: "Mi dispiace per l'infortunio di Addai, Diao e Goldaniga convocati"

Fabregas ha aggiunto: "Adesso siamo in un momento più maturo. Siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a competere bene, a prendere punti. Proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante". Poi un focus sui singoli: "Mi dispiace molto per Addai, è un infortunio tosto. È dura digerire questo tipo di infortunio, è successo all'ultima palla dell'allenamento. Jayden è un ragazzo che ci stava dando tanto ed è un grande peccato per lui e per la squadra. Diao e Goldaniga saranno convocati, Baturina potrebbe recuperare già per martedì".

Como, Fabregas: "Obiettivo vincere più partite possibile"

Gli obiettivi del Como: "Vogliamo vincere più partite possibile, i sogni e gli obiettivi si raggiungono guardando sempre avanti e cercando di migliorare costantemente. Domani è una partita fondamentale per noi, martedì non ci interessa".