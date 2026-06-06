Futuro Fabregas e Nico Paz, Suwarso fa il punto: "Cesc mi ha detto che..."

Come, le parole di Suwarso sul futuro di Nico Paz e non solo

Sul fronte del fantasista argentino, la palla passa inevitabilmente ai Blancos: "Il destino di Nico Paz rimane nelle mani del Real Madrid, aspettiamo." Nessun volo pindarico, invece, per gli altri grandi nomi accostati al club nelle ultime settimane, come Chiesa e Cambiaso: "Stiamo seguendo vari calciatori, al momento i loro prezzi sono fuori dal nostro target. Guardiamo alle varie opportunità che si presentano. Stiamo lavorando anche molto sul nostro settore giovanile, perché possano essere competitivi nei prossimi anni. Cesc vuole la rosa al completo per inizio stagione? Così mi ha detto, vedremo".

"Non credo che lotteremo per lo scudetto. Sulla Champions..."

Suwarso predica realismo per la prossima stagione: "Non credo che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto, ma ovviamente scenderemo sempre in campo per vincere. Vediamo cosa accadrà. Non abbiamo parlato con il Real per tanto tempo, non abbiamo ancora iniziato a parlare di mercato e di giocatori, se ci saranno delle opportunità per altri calciatori le coglieremo". Infine, sulla qualificazione alla prossima Champions League: "Un bel momento, ma non l'abbiamo vissuto con troppa eccitazione, abbiamo solo cercato di capire la grandezza del lavoro che abbiamo fatto. Cesc Fabregas ha sempre creduto di voler vincere ogni partita. Quindi ciò in cui crede lui crediamo noi. Le persone dicevano che non era possibile che noi partecipassimo alla prossima Champions League. Vediamo, ogni cosa è possibile. Cosa mi aspetto? Non ne ho idea, lo vedremo insieme. Io so che Cesc, per come pensa e per come lavora, arriverà ad ogni partita con l'idea di vincere. Quando abbiamo giocato col Barcellona abbiamo provato ad attaccare, abbiamo perso 5-0 ma abbiamo imparato molto. Avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico".