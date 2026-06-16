"Nico Paz resta al Como: decisivo il colloquio con Mourinho"

Nico Paz ha deciso di rimandare il ritorno al Real Madrid e di restare al Como : almeno per un'altra stagione. Il fantasista argentino ha comunicato alla dirigenza del Real la sua intenzione di rimanere in serie A e proseguire l'avventura agli ordini di Cesc Fabregas. Alla base della scelta c'è la volontà del calciatore di continuare a giocare con continuità.

Nico Paz resta a Como: i motivi

Nella stagione in cui il Como disputerà anche la Champions League, Nico Paz (attualmente impegnato con la nazionale di Scaloni ai Mondiali) non intende cambiare aria. Il fantasista del Como, secondo quanto ricostruito da As, sarebbe poco affascinato dall'idea di trovare poco spazio nel nuovo Real Madrid di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, con il quale ha avuto un colloquio nei giorni scorsi, apprezza il fantasista del Como, ma per il rilancio del suo Real è deciso a puntare su giocatori di maggiore esperienza.

Nico Paz, la situazione contrattuale

L'opzione di riacquisto scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno, ma le parti hanno già trovato l'accordo per la permanenza di Nico Paz a Como. Il Real, fino al 30 giugno del 2027 manterrà un'opzione: chiunque volesse acquistarlo, dovrà avere l'approvazione del club spagnolo, al quale è inoltre garantito il 50% della futura rivendita del suo cartellino. Fabregas può esultare: il Como ripartirà dall'estro e dalle giocate del suo fantasista.