Cremonese, ufficiale la conferma di Giampaolo: sarà l'allenatore dei grigiorossi anche in Serie B

CREMONA - Prosegue l'avventura di Marco Giampaolo nonostante la retrocessione in Serie B . Il club grigiorosso, infatti, ha reso noto che il successore di Davide Nicola nel campionato appena concluso è stato confermato alla guida dei grigiorossi anche per la stagione 2026/27 . Lavorerà a stretto contatto con il nuovo direttore sportivo, Christian Botturi , per la costruzione della squadra che affronterà la serie cadetta con rinnovate ambizioni.

La Cremonese conferma Giampaolo: "Esperienza del mister fondamentale anche in Serie B"

"L'esperienza del tecnico abruzzese rappresenta un elemento fondamentale per il percorso che il club intende affrontare nella prossima stagione", si legge nel comunicato ufficiale della società lombarda. "Nel corso della sua ventennale carriera, infatti, mister Giampaolo ha sempre dimostrato grandi capacità nella valorizzazione dei giovani talenti, attitudine già affinata durante la sua prima esperienza in grigiorosso con il ventunenne Federico Di Francesco e il giovanissimo Rey Manaj protagonisti nella stagione 2014/15".

"Altri giocatori di talento come Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick e Milan Skriniar nel periodo trascorso con Giampaolo hanno avuto modo di essere valorizzati prima di affermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale - sottolinea ancora la Cremonese nella nota -. Tagliato il traguardo delle 413 panchine tra i professionisti, Giampaolo riparte dunque dalla Cremo che in carriera ha già guidato in 35 partite".