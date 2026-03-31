Paredes, ci risiamo, torna a parlare di Dybala al Boca: "È il suo sogno"

Leandro Paredes vuole assolutamente Paulo Dybala al Boca Juniors . L'ex centrocampista di Roma e Juve è tornato al club che ha sempre tifato e nel quale è cresciuto calcisticamente lo scorso luglio. Ha firmato un triennale valido fino al 2028 e si è subito conquistato un ruolo centrale nella squadra. Il Boca anche grazie a lui ha fatto un rush finale incredibile nella fine del 2025 andando a conquistare un posto nella Copa Libertadores , che era mancato nella stagione precedente. Ora gli Xeneizes vogliono consolidare il ritorno tra le grandi del Sudamerica, dal progetto per la nuova Bombonera fino ai risultati di campo. E avere un Dybala in più sarebbe incredibile per il Boca Juniors.

Paredes chiama Dybala al Boca

Leandro Paredes è centrale per i tifosi e per il club, e vorrebbe avere al suo fianco un suo grande amico ed ex compagno di squadra alla Roma, Paulo Dybala. I due hanno un legame fortissimo, che condividono spesso anche con le rispettive mogli. La Joya non ha mai nascosto la sua passione per il Boca Juniors, trasmessa dal padre, nonostante sia cresciuto calcisticamente nell'Instituto Cordoba. Il suo idolo da piccolo era Riquelme, oggi presidente del club. Paredes questo lo sa benissimo e sta provando a convincerlo definitivamente a tornare in Argentina e farlo giocare insieme a lui al Boca Juniors.

"Dybala al Boca? Ha un sogno da realizzare"

Il centrocampista argentino, ai microfoni del sito della Libertadores, ha parlato così della situazione del suo amico: "Per me sarebbe un sogno giocare la Libertadores con Dybala, l'ho sempre detto. Anche lui è molto emozionato, ha un sogno da realizzare, così come quello di suo padre. Ci sono cose che lo porteranno a decidere se venire o meno. Da parte mia, spero che questo sogno si realizzi, perché sarebbe molto importante per tutti". Per Dybala sarebbe un ciclo che si chiude, ma manca ancora qualche mese per il termine della stagione in Serie A.

Dybala pensa a un futuro lontano da Roma

Quel che è certo è che il suo contratto con la Roma è in scadenza a fine stagione, e non ci sono accenni di rinnovo. A due mesi dalla fine del contratto, Dybala sta inevitabilmente iniziando a ragionare a un futuro lontano dalla Capitale. Il giocatore è ai box dopo l'operazione al menisco che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo. Un periodo di riposo forzato nel quale ha potuto stare più tempo con la figlia appena nata Gia. Alla finestra del giocatore non c'è solo il Boca Juniors: anche Galatasaray e Fenerbahce si stanno muovendo. Tutto sta in cosa preferirà Dybala, se le emozioni del ritorno in patria, o la volontà di rimanere nel calcio europeo con cifre molto diverse rispetto a quelle che potrebber permettersi il Boca.