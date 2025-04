Kouamé, l'infortunio in Empoli-Cagliari è serio: lesione del legamento crociato

Non è di lieve entità l'infortunio rimediato da Christian Kouamé nel corso di Empoli-Cagliari, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. A renderlo noto è il club toscano attraverso una nota ufficiale: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al 67' del match contro i sardi, l'attaccante, girato in prestito in azzurro dalla Fiorentina, è caduto male. Tre minuti più tardi è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto D'Aversa ha mandato in campo Colombo.