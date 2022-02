Fiorentina, la promessa di Odriozola: "Daremo tutto per l'Europa"

FIRENZE - "Negli ultimi anni c'è stato un cambio di proprietà nel club ed è arrivato un presidente che ha un sogno, quello di portare la Fiorentina in vetta. In questo momento l'obiettivo che ci siamo posti, per il quale lotteremo e daremo tutto il nostro incoraggiamento, è portare la Fiorentina in Europa. La Serie A è un campionato molto complicato. C'è un livello alto e medio-alto. In altre parole, la lotta per l'Europa è davvero dura. In questo momento le dirette rivali sono le due squadre romane, che sono molto forti. Sarebbe molto bello qualificarsi per l'Europa, per il club e per la città. Abbiamo una grande rosa e sono sicuro che finiremo bene la stagione Importante è anche il prossimo scontro con la Juventus, perché qui c'è una rivalità storica". Lo ha detto l'esterno destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, parlando al portale spagnolo okdiario.com.