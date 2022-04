Piatek: "Italiano grande allenatore. Giampaolo? Serviva tempo"

"Sono molto contento di essere alla Fiorentina. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene. In questi primi mesi ho fatto sei gol in 10-11 partite, sono contento ma devo continuare". Krzysztof Piatek si racconta così all'interno del format esclusivo "1 vs 1", da giovedì 21 aprile su Dazn. Il 26enne attaccante polacco ha già un bel feeling con il tecnico Vincenzo Italiano: "È molto attivo e forte, è un grande allenatore con una grande idea di calcio. Un calcio offensivo con grande intensità e questo mi piace perchè voglio sempre migliorarmi come calciatore". I viola, eliminati in semifinale di Coppa Italia dalla Juventus, puntano decisi ad un posto in Europa: "Siamo sulla buona strada ma dobbiamo guardare alle prossime partite. Per Firenze questa è un'occasione incredibile per andare in Europa, anche per noi, per la squadra. Siamo forti ma vediamo, le prossime partite dobbiamo giocarle bene".