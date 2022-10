Occasione Cabral, l'Atalanta soffre la Fiorentina

FIRENZE - Rocco Commisso è stato molto chiaro pochi giorni fa a proposito dei suoi attaccanti: «Tutti noi abbiamo fiducia che Jovic e Cabral si possano svegliare e facciano gol. Poi, per il futuro, si vedrà». Un attestato di stima, certo, ma al contempo anche un avvertimento che lascia (ben poco velatamente) intendere che per risalire la china e dare una risposta concreta alle aspettative di tecnico e società le punte viola - solo un gol a testa, fin qui - dovranno fare molto di più, altrimenti il mercato di gennaio potrebbe metterli di fronte a una scelta poco simpatica. E per certi aspetti anche clamorosa. In attesa della decisione definitiva (ci sono ancora dodici gare in poco più di un mese per invertire la rotta) oggi a Bergamo potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere tra i titolari Cabral, che è pronto a tornare dal 1’ in campionato a oltre un mese di distanza dall’ultima volta.

Lunga attesa La permanenza a Firenze durante la sosta ha consentito al brasiliano di migliorare lo stato di forma e l’intesa con i compagni, che adesso dopo quasi cinquanta giorni di attesa (per l’esattezza 319’ in campo) non vedono l’ora di potergli permettere ancora di esultare. Se fin qui infatti l’ex Basilea si è fatto apprezzare solo per il gol messo a segno nel playoff d'andata con il Twente, un urlo di gioia in Serie A manca addirittura dal 10 aprile, giorno nel quale - oltretutto - la Fiorentina ha conseguito l'ultimo successo in trasferta, superando 3-2 al Maradona il Napoli. A quasi sei mesi di distanza da quella gara (e da quella rete di Cabral che aveva fatto intravedere l’istinto da campione), la Fiorentina è pronta a svoltare, rispolverando l’abito migliore che già in questa stagione le ha consentito al cospetto delle big di fare prestazioni di assoluto livello. L’Atalanta, negli ultimi anni, porta peraltro bene, visto che i viola sono rimasti imbattuti in otto delle recenti dieci trasferte contro i nerazzurri, vincendo cinque di queste e pareggiandone tre.

Una svolta Logico dunque che, come un anno fa quando proprio dal Gewiss arrivò forte e chiaro il segnale che quello di Biraghi e compagni non sarebbe stato un campionato banale, anche stavolta la Fiorentina vada a caccia del primo botto della stagione. Per colmare quel gap che, al momento, la vede in ritardo di tre punti rispetto al rendimento dell’anno scorso e far capire che nella corsa all’Europa dovranno essere considerati fino all’ultimo anche i viola. Ne è consapevole anche lo stesso Commisso che resta fiducioso per l’impegno di Bergamo: «L’Atalanta è fortissima ma intanto andiamo là e vediamo cosa succede» ha raccontato il numero uno viola, presente al successo della squadra femminile contro il Sassuolo (2-0): «L'anno scorso abbiamo fatto molto bene con i nerazzurri: speriamo di fare lo stesso».