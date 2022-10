Jovic, l'esultanza polemica dopo il gol: il motivo del gesto in diretta tv

Serata folle, quella del Franchi, dove l'Inter ha battuto la Fiorentina 4-3 acciuffano la vittoria proprio all'ultimo secondo di una partita da pazza Inter. Prima del clamoroso gol di Mkhitaryan, che al 95' ha regalato i tre punti agli uomini di Simone Inzaghi, era arrivato il momentaneo pareggio a firma Luka Jovic. Al 90' l'attaccante serbo aveva trovato la rete del 3-3, terza marcatura in stagione e prima in Serie A, e si è sfogato con un'esultanza euforica sotto la curva Fiesole. Mani alle orecchie come a dire "non vi sento", l'ex Eintracht ha fatto impazzire di gioia i suoi tifosi.