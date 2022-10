Fiorentina-Inter, rissa sfiorata nel finale: Italiano va via infuriato: ecco il motivo

Nel finale concitato di Fiorentina-Inter volano parole grosse tra alcuni componenti delle due panchine, con Italiano che va via infuriato. Il motivo è un contatto al limite tra Dzeko e Milenkovic nell’avvio dell’azione che ha portato al gol di Mkhitaryan. Valeri era la davanti e ha lasciato proseguire. Dal replay si vede una spinta di Dzeko, episodio dubbio. I viola comunque erano infuriati anche per la mancata espulsione di Dimarco nell’episodio del rigore assegnato con il Var per il brutto fallo su Bonaventura.