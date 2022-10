Jovic e quel gesto dopo il gol che ha indispettito i tifosi della Fiorentina: piovono fischi

Era stata una serata quasi perfetta, almeno fino al momento della sostituzione. Doppietta (la numero uno in Italia e la prima ventuno mesi dopo l’ultima volta), la conferma di una ritrovata intesa coi compagni e, soprattutto, i segnali tangibili di una rinascita portata avanti a suon di gol. Ben cinque quelli che Luka Jovic ha messo a segno nelle ultime sei partite in un ottobre mai così prolifico per il serbo (e in assoluto per nessun altro giocatore in Serie A) sul cui volto è tornato a campeggiare il sorriso, dopo l’impassibilità dei primi mesi a Firenze.