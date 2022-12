Italiano punta su Jovic per l’attacco della Fiorentina

FIRENZE - L uka Jovic conta le ore. La partita del 4 gennaio contro il Monza sarà la sua prima grande occasione per “urlare” a Firenze che non c’è bisogno di nessun altro là davanti. Che è lui il finalizzatore viola, il centravanti su cui Vincenzo Italiano potrà contare per la seconda parte della stagione. Le quattro sfide dei primi quindici giorni di gennaio faranno già da ago della bilancia.

La concorrenza

Il concorrente interno di Luka è soprattutto Cabral, senza dimenticare l’outsider Kouame, mentre i pericoli esterni sono ad ora soltanto “fantasmi” di mercato. La Fiorentina non ha intenzione di fare operazioni in attacco, ma d’altra parte aspetta risposte immediate dalle proprie punte. Si devono svegliare fin dalle prime gare del 2023 con Monza, Sassuolo, Sampdoria (in coppa Italia) e Roma perché l’allenatore deve poter contare sulle reti di quel reparto, altrimenti prima della chiusura della sessione invernale potrebbe esserci il rischio di un ribaltone. Ad ora la società e il tecnico si fidano ciecamente degli elementi in rosa, come ribadito a più riprese, e non sono interessati a fare acquisti se non saranno messi alle strette dalla mancanza di gol e risultati. I punti in classifica scarseggiano e per risalire la classifica di serie A servirà vincere, senza tuttavia trascurare le altre competizioni ovvero la Conference League e la Coppa Italia.

Il prescelto Jovic

L’attaccante serbo, sia per qualità che per curriculum, ad ora è in vantaggio su Cabral. Dal primo minuto contro il Monza ci sarà il numero 7, tranne colpi di scena ad ora non previsti. Jovic è stato impegnato ai Mondiali senza incidere e, quando è tornato, non è riuscito a fare centro nemmeno in amichevole con la casacca viola. Zero gol in 124’ minuti. Ma Cabral è stato ancora più sterile con zero reti in addirittura 301’ minuti. La mancanza di concretezza preoccupa Italiano e i tifosi dall’inizio della stagione e la speranza è che da gennaio il trend possa essere invertito fin da subito e che il 2023 possa iniziare con scenari opposti rispetto al recente passato.

Alle strette

Da quando è alla Fiorentina Jovic è stato impiegato per 1.104 minuti e ha realizzato sette reti di cui tre in campionato. Cabral in questa stagione ne ha fatte 4, egualmente divise fra serie A ed Europa. Se le prestazioni non decollassero in fretta, corrono il rischio di farsi scavalcare da Kouame schierato centravanti, come già accaduto contro l’Atalanta ad inizio ottobre, oppure potrebbero incorrere in uno smacco maggiore: costringere la società a tornare sul mercato. Un’ipotesi che attualmente nessuno vuole prendere in considerazione.

In ballo il futuro

Per Jovic fra l’altro è una questione di squadra, ma anche personale perché se avesse intenzione di rimanere a Firenze in futuro, dovrebbe fare gli straordinari per convincere il club di Rocco Commisso a puntare su di lui. Cabral invece, a differenza dell’attaccante di proprietà del Real Madrid, è arrivato in viola a titolo definitivo un anno fa, acquistato per non far rimpiangere Vlahovic, ceduto alla Juventus. Per entrambi i centravanti della Fiorentina la sfida è aperta e la sensazione è che il destino della seconda parte della stagione dipenda soprattutto dai loro piedi.