Braga-Fiorentina, le pagelle dei viola: Amrabat regna, Jovic sublime

Italiano (all.) 8

La partita perfetta.

Terracciano 6,5

Una sola parata, ma decisiva.

Venuti 6,5

Mai nessun problema dalla sua parte. Un peccato il giallo che gli farà saltare il ritorno.

Dodo (23’ st) 6

Entra per evitare che Venuti prenda il secondo giallo. Sta tranquillo e non sbaglia.

Milenkovic 6,5

Un errore non da lui sull’occasione di Ruiz. Per il resto, controllo assoluto della propria zona.

Igor 7

Fa un figurone anche per l’inconsistenza dell’attacco portoghese. Gioca col suo sinistro senza mai nessun disturbo quando imposta.

Biraghi 7

Prestazione da vero capitano, attento, sicuro, sempre presente. In più un assist di sinistro per l’1-0 di Jovic e uno di...mano (rimessa laterale) per il 3-0 di Cabral.

Bonaventura 7

Insieme ad Amrabat sottomette il centrocampo del Braga. Lavora per l’attacco, ma si occupa anche della fase difensiva.

Amrabat 7,5

In mezzo al campo è padrone assoluto. Nessun portoghese cerca di ostacolare la sua direzione del gioco. Da applausi il filtrante che Saponara trasforma nell’assist per il 2-0 di Jovic.

Mandragora 7

Tanto lavoro a sostegno e a copertura degli inserimenti di Biraghi. È dalla sua parte, la sinistra, che la Fiorentina comincia a sfondare.

Barak (37’ st) sv

Pochi minuti per gestire.

Gonzalez 6

Qualche postumo da discoteca, non è sullo stesso livello dei compagni.

Ikoné (37’ st) 6,5

Bravo e generoso nell’assist per il 4-0 di Cabral.

Jovic 8,5

È la sua migliore partita in viola. Fa tutto lui, la doppietta per i primi due gol della gara e il rosso procurato subendo un fallo terribile da Tormena. Oltre a quanto scrive nel tabellino è la presenza in campo, la tecnica, la personalità e il modo nuovo con cui si fa coinvolgere dal gioco dei viola a stabilire la grandezza della sua partita.

Cabral (35’ st) 8

Prende il posto del protagonista e diventa a sua volta protagonista. Lo fa con un’altra doppietta in 15 minuti, recupero compreso. Il primo gol è un capolavoro. Stop al limite dell’area piccola, sombrero sul malcapitato André Horta, mezza girata e palla dentro. Applausi. Il secondo è un semplice appoggio del pallone in rete con caffé pagato a Ikoné.

Saponara 7

Quando è in serate come questa, la sua tecnica fa brillare la Fiorentina. Dalla sua parte, in collaborazione con Biraghi e Mandragora, i viola sfondano a ripetizione. In più, piazza l’assist per la doppietta di Jovic.

Kouame (37’ st) sv

Fa solo in tempo a prendere un giallo.