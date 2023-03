Fiorentina al Castellani, la sindaca di Empoli apre: "Parliamone"

FIRENZE - Brenda Barnini sindaca di Empoli, dice la sua su un possibile approdo della Fiorentina allo stadio Castellani nella stagione 2024/2025 e 2025/2026, ovvero quando al Franchi saranno svolti lavori di restyling. "Il mio non è un no a prescindere. Il dibattito è partito col ragionamento del mondo viola che c'è uno stadio a meno di 30 km di distanza da Firenze. Io ho voluto mettere in chiaro che se questa discussione la vorremo fare, e questo dipenderà non da me ma principalmente dal sindaco di Firenze, dovremo discutere di tanti aspetti. Capisco perfettamente -ha continuato la sindaca- la volontà di trovare una soluzione all'interno della Città metropolitana. Io dico mettiamoci a sedere e vediamo tutte le situazioni che vanno affrontate, principalmente in termini di sicurezza, viabilità e così via".