Diretta Fiorentina-Basilea 1-2: ora LIVE la partita di oggi

FIRENZE - Primo round del doppio confronto tra Fiorentina e Basilea nelle semifinali di Conference League . la partita d'andata va in scena all'Artemio Franchi di Firenze. Dirige l'incontro il francese Letexier.

22:56

Triplice fischio, Fiorentina battuta in casa: il Basilea vince 2-1

Arriva il triplice fischio dell'arbitro Letexier: è il Basilea ad esultare, dopo il successo in rimonta sulla Fiorentina per 2-1.

22:54

90'+2' - Amdouni porta in vantaggio il Basilea, 1-2

Sugli sviluppi di una punizione laterale la difesa della Fiorentina si fa trovare impreparata sul pallone che Males serve ad Amdouni che da distanza ravvicinata batte Terracciano, Basilea in vantaggio.

22:51

90' - 5' di recupero

Comunicata l'entita del recupero, si giocherà fino al 95'.

22:50

Fiorentina pericolosa con Kouamé

Ottimo servizio in area di Barak per Kouamé ma la difesa del Basilea, con una deviazione provvidenziale di Lang, si rifugia in calcio d'angolo.

22:46

87' - Altri cambi per Italiano e Vogel

Cambi su entrambi i fronti: Italiano getta nella mischia Barak (esce Bonaventura), il tecnico del Basilea Vogel toglie Burger e mette Males.

22:45

Basilea pericoloso, palla out

All'84' Xhaka si incarica di un calcio d'angolo, palla in area per Amdouni e colpo di testa che termina a lato non di molto.

22:43

82' - Dentro anche Jovic al posto di Cabral

Finisce qui la partita dell'autore del momentaneo vantaggio della Fiorentina (ed ex dell'incontro) Cabral: Italiano per il finale si affida a Jovic.

22:41

81' - Esce Ikoné, dentro Kouamé

Italiano si gioca la carta Kouamé: in campo al posto di Ikoné

22:39

78' - Ammonito Ndoye

Altro giallo per il Basilea: tocca a Ndoye dopo un fallo su Castrovilli

22:38

77' - Cambio Basilea: Zeqiri-Augustin

Anche il tecnico degli svizzeri Vogel mette in campo forze fresche: entra in campo Zeqiri, a lasciargli il posto è Augustin.

22:36

Fiorentina a caccia del nuovo vantaggio con Cabral

Bellissimo velo di Castrovilli a favore di Cabral la cui mira è però troppo alta: reazione immediata della Fiorentina

22:35

Ammonito Burger, cambi Fiorentina: dentro Brekalo e Castrovilli

Giallo per Burger, fallo su Dodo. Italiano inserisce forze fresche: Brekalo per Nico Gonzalez, Castrovilli per Amrabat al 73'

22:32

71' - Pareggio del Basilea con Diouf

Bellissima azione personale di Diouf che parte all'altezza della metà campo e, dopo aver eluso la guardia di Martinez Quarta, scocca con il mancino un rasoterra che supera Terracciano infilandosi all'angolino: 1-1.

22:29

Ci prova Mandragora, Hitz c'è

Al 22' nuovo tentativo scoccato da Mandragora che non dà al pallone la potenza necessaria per impensierire Hitz, senza problemi

22:28

Ammonito l'allenatore del Basilea Vogel

Qualche protesta di troppo per l'allenatore del Basilea Vogel che guadagna un giallo

22:25

Brutto scontro tra Ndoye e Mandragora

Ndoye resta a terra contuso dopo un brutto scontro di gioco con Mandragora: staff medico in campo, ma non sembra nulla di grave

22:23

Problema muscolare per Calafiori, è la prima sostituzione del match al 63'

Calafiori si ferma per un problema muscolare al 61': non ce la fa a continuare e il tecnico del Basilea sostituisce l'ex Roma con Millar

22:20

59' - Ammonito Nuhu Adams

Cartellino giallo per Adams a seguito di un fallo su Bonaventura

22:17

Ikoné da fuori, fuori misura

Ci prova anche Ikoné con una conclusione da fuori, la conclusione è fuori misura alta

22:15

La Fiorentina replica con Mandragora

Non sta a guardare la Viola che va a caccia del raddoppio, andandoci vicina con la conclusione di Mandragora che si inserisce benissimo e dentro l'area calcia con il mancino spedendo alto di poco

22:11

Basilea vicino al pari

Il primo vero squillo della ripresa è degli ospiti: Nico Gonzalez perde palla, Diouf ne approfitta e guadagna un corner. Sugli sviluppi di quest'ultimo Lang, con un colpo di testa, sfiora il pareggio.

22:05

Inizia la ripresa!

Fiorentina e Basilea tornano in campo: l'arbitro Letexier fischia il calcio d'inizio della ripresa, partono i secondi 45' della gara d'andata della semifinale. Nessun cambio tra i 22 in campo

21:48

45+1 termina il primo tempo

Duplice fischio del direttore di gara, Fiorentina e Basilea tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-0 a favore della Viola

21:47

Un minuto di recupero

L'arbitro Letexier assegna un minuto di recupero, si gioca fino al 46'

21:40

Ci prova Biraghi

Al 38' conclusione da fuori di Biraghi, il mancino non gira e termina distante dal palo

21:28

25' - Fiorentina in gol! La sblocca Cabral

Fiorentina in vantaggio con l'ex Carbal: tutto nasce da un angolo battuto da Biraghi sul quale Martinez Quarta fa torre per Cabral che di testa porta in vantaggio la Viola.

21:25

Ancora Basilea, palla fuori

Nuovo tentativo del Basilea con Burger sugli sviluppi diun calcio dalla bandierina, la palla termina fuori

21:22

Pericoloso il Basilea, strepitoso Terracciano

Pericoloso il Basilea: Ndoye sfonda sulla corsia destra e serve Diouf che, dopo una deviazione di Dodo, conclude da buona posizione: Terracciano, in tuffo alla propria sinistra, si oppone con un grande intervento e devia in corner

21:16

Tentativo di Ikoné, facile per il portiere

Ikoné prova a convincere e tenta la conclusione mancina; per il portiere del Basilea Hitz la presa è senza affanni

21:10

Basilea in gol ma è offside

Al 7' il Basilea va in rete con Augustin ma la sua posizione di partenza è irregolare

21:09

Bonaventura spara alto

Alto sopra la traversa il tentativo di Bonaventura dopo un inserimento da dietro

21:07

La Viola ci prova con Cabral

Al 4' la Fiorentina prova a pungere con Cabral, che interviene di testa sul bel cross di Biraghi anticipando i centrali del Basilea senza però riuscire a indirizzare di testa il pallone nello specchio di porta

21:00

Inizia la partita!

L'arbitro Letexier fischia l'inizio di Fiorentina-Basilea: inizia la gara d'andata delle semifinali di Conference League

20:18

Italiano: Speriamo di crearci un vantaggio in vista del ritorno

"Quest'anno Ranieri è stata una sorpresa bellissima. Gioca oggi perché ha capacità di lettura di determinate situazioni. Il dolore al piede di Cabral è sparito, ha recuperato, mi auguro che essere ex gli dia lo stimolo per fare una grande partita". Ai microfoni di Sky il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha commentato così le proprie scelte sullo schieramento: "Speriamo di crearci un vantaggio in vista del ritorno. Loro tante volte hanno rischiato di uscire, ma sono sempre riusciti a rimanere dentro. Segnano molto in ripartenza, speriamo di farci trovare pronti".

19:53

Fiorentina-Basilea, formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano. A disp.: Cerofolini, Igor, Barak, Saponara, Terzic, Duncan, Kouame, Venuti, Bianco, Castrovilli, Brekalo, Jovic.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Pelmard, Nuhu; Ndoye, Burger, Diouf, Xhaka, Calafiori; Amdouni, Augustin. All. Vogel. A disp.: De Mol, Essiam, Salvi, Zeqiri, Millar, Frei, Vogel, Novoa, Fink, Males, Kade.

