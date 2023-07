Fiorentina, presentata la terza maglia: c'è l'omaggio ad Astori

I dettagli della maglia e l'omaggio ad Astori

La nuova "Kappa® Kombat™ Pro 2024", versione Third, riprende dei gigli stilizzati, disegnati in rosso e gradazioni di viola, e forma una striscia verticale su tutto il fianco sinistro della maglia. Il colletto presenta un taglio a V sul quale è presente un doppio layer in viola ed in rosso, presente anche su fondo corpo, fondo maniche, pantaloncini e sul calzettone. Sul colletto, lato esterno, la scritta Play to be different mentre sul lato interno non mancano i tradizionali 13 gigli, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori.