Fiorentina, così Italiano diventa decisivo

Fiorentina, Italiano valore aggiunto

Proprio a Italiano va il merito principale di una vittoria preziosa per la classifica ma anche per riprendere la corsa dopo la batosta di San Siro contro l’Inter. Aveva preparato la partita preoccupandosi sul piano fisico, con i centimetri di Nzola al centro dell’attacco, con Duncan accanto a Mandragora per un centrocampo muscolare e con la rinuncia alla regìa classica di Arthur portato in panchina. Ma una volta raggiunto l’equilibrio sotto l’aspetto atletico, per puntare con più decisione ai tre punti il tecnico ha cambiato rotta migliorando il livello tecnico con Arthur (mezz’ora fatta con intelligenza), con Beltran (suo il primo dribbling subìto da Scalvini, che poi ha portato al gol del 3-2) e anche con Biraghi, entrato bene nonostante il dirottamento sulla fascia destra.

Fiorentina, rosa quasi al completo

Il lavoro più impegnativo per Italiano riguarda la difesa e i difensori, i due gol dell’Atalanta sono nati da errori collettivi (il primo: tutti fuori tempo) e individuali (Dodo sul secondo), ma allora cosa dovremmo dire di Gasperini che a Firenze ha preso tre gol con responsabilità evidenti dei suoi giocatori? Manca ancora il vero Nzola, che gioca molto (troppo?) fuori area. In quella posizione va meglio Beltran e lo ha dimostrato appena entrato in campo. Mancano in assoluto i gol dei due centravanti, segnano tutti gli altri (11 gol in 6 partite ufficiali) tranne loro. Una sveglia non farebbe male. Il resto, tutto il resto, sta andando nella direzione giusta anche se servono nuove verifiche. La prossima è insidiosa, giovedì a Genk in Conference. Ma ora Italiano ha l’organico quasi al completo, per esempio avrà per la prima volta a disposizione due registi puri come Arthur e Maxime Lopez, può fare le sue scelte e se sono felici come quelle di ieri si può guardare alla Fiorentina con un certo ottimismo.