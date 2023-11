Fiorentina-Juve, la Curva Fiesole diserta il Franchi e aiuta gli alluvionati

FIRENZE - A seguito dei danni provocati in Toscana dall'alluvione, la Curva Fiesole aveva chiesto a gran voce il rinvio della gara di stasera tra Fiorentina e Juventus: al "no" da parte della Lega al rinvio, il tifo organizzato viola, attraverso un comunicato, ha annunciato la propria assenza dagli spalti del Franchi in occasione del match con i bianconeri. Inoltre, in un precedente comunicato, la Curva Fiesole aveva anche annunciato una raccolta di materiali di prima necessità, aggiungendo "Nei prossimi giorni, appena ci sarà permesso, organizzeremo squadre per intervenire concretamente nelle zone alluvionate". E così è stato: i gruppi organizzati del tifo viola si sono recati nelle zone colpite per aiutare le popolazioni: il tutto è testimoniato da un video condiviso sui social. "Eccola dov'è la Curva Fiesole. Sparsa per Campi e limitrofi in difficoltà", è il commento al video.