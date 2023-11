Milenkovic: "Amo Firenze e la Fiorentina. Pioli? Mi ha dato tanto"

FIRENZE - "Il mio sogno è giocare la Champions League e vincerla". Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, punta in alto ai microfoni dei canali social del club viola e rilancia: "Una data ce l'ho in mente ma la tengo per me. Giocare in Europa come successo negli ultimi due anni è una cosa molto bella perché è sempre un'emozione unica". A proposito di Europa, Milenkovic analizza il percorso in Conference: "Sappiamo quanta gioia ha regalato la Conference la passata stagione ai nostri tifosi, in Europa ci sono sqquadre toste e secondo me quest'anno sarà ancora più difficile andare avanti. Ma saremo lì a combatere per regalare gioie ai tifosi".