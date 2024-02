Belotti esalta la Fiorentina: "Lazio dominata"

Andrea Belotti è ovviamente soddisfatto per la vittoria della Fiorentina sulla Lazio . Ai microfoni di DAZN ha spiegato: "Oggi, per come abbiamo interpretato la gara sia a livello mentale sia tecnico sia tattico, è stata una vittoria meritata. Tutti hanno fatto quello che avevamo preparato in settimana. Vincere così, quasi dominando, perché nel primo tempo abbiamo subito un solo tiro e non me ne ricordo nella ripresa, fa piacere. Ci siamo arrivati attraverso il lavoro".

Belotti e la standing ovation al Franchi

Standing ovation dei tifosi della Fiorentina presenti al Franchi: "Fa sempre piacere quando i tifosi mi ringraziano. Quando entro in campo devo dare tutto me stesso, uscire distrutto perché so che i tifosi ci tengono a noi, a quello che mettiamo, al fatto che vinciamo e io do tutto per riuscirci".

Belotti, il rigore fallito da Gonzalez e l'Europeo

Il rigore guadagnato e fallito da Nico Gonzalez: "Può succedere e l'ho consolato per questo. Purtroppo ne ha sbagliati due di fila ma non è successo niente perché abbiamo vinto. L’Europeo? Lavoro ogni giorno per migliorarmi. Per me la Nazionale è un obiettivo ma passa dalle prestazioni che farò con la Fiorentina".