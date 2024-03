Bonaventura e la Fiorentina, c'è aria di rinnovo

Incentivo europeo

Gli stimoli a Bonaventura non mancano di certo, visto che la Fiorentina è ancora in corsa su tutti i fronti, dal campionato alla Conference League passando per la Coppa Italia. In più a fine stagione si presenterà forse l’ultima occasione per il classe ’89 di partecipare a un torneo con la propria Nazionale. Il 14 giugno inizierà l’Europeo in Germania e la speranza del calciatore è quella di figurare nella lista dei convocati del ct Luciano Spalletti. Il modo migliore per centrare questo obiettivo è rimboccarsi le maniche fin da subito aiutando la Fiorentina a conquistare finalmente dopo tanti anni un posto nell'Europa che conta. Che è poi l'ambizione non dichiarata dalla dirigenza. I presupposti, adesso, ci sono.