Fiorentina-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Fiorentina - Milan si prende il sabato sera di Serie A. All'Artemio Franchi le squadre di Vincenzo Italiano e Stefano Pioli si affronteranno in una gara particolare: sarà la prima per i viola senza Joe Barone proprio contro l'allenatore che era sulla panchina del club quando era scomparso Astori.

Fiorentina-Milan, l'orario

La partita Fiorentina-Milan si giocherà allo stadio Artemio Franchi con calcio d'inizio alle ore 20:45.

Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv

La partita Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZNe Sky. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Fiorentina-Milan in streaming

Fiorentina-Milan sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni di DAZN e Sky Go, fruibili su smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Faraoni, Dodo, Parisi, M. Quarta, Comuzzo, Duncan, Maxime Lopez, Castrovilli, Barak, Infantino, Ikoné, Kouame, Nzola.

Indisponibili: Christensen. Squalificati: Bonaventura. Diffidati: Milenkovic. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Bartesaghi, Simic, F. Terracciano, Gabbia, Adli, Chukwueze, Okafor, Jovic, Musah.

Indisponibili: Pobega, Kjaer, Mirante. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Musah, Loftus-Cheek. Allenatore: Pioli.

Fiorentina-Milan, la cronaca

Come detto, la Fiorentina arriva dai giorni di lutto per la scomparsa del direttore generale Joe Barone. I viola, infatti, non avevano giocato la partita in programma contro l'Atalante per la ventinovesima giornata di Serie A a causa del malore del proprio dirigente. Dall'altra parte il Milan arriva dalla vittoria esterna contro il Verona prima della sosta nazionali.