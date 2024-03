Joe Barone, la famiglia: "Grazie Fiorentina, con te nostro padre ha realizzato il suo sogno"

Quella di questa sera non sarà una gara come le altre per la Fiorentina che alle 20.45 scenderà in campo al Franchi per la sfida contro il Milan. Il match sarà infatti il primo che i viola disputeranno dopo la scomparsa di Joe Barone che verrà ricordato da tutto il pubblico che riempirà lo stadio in ogni ordine di posto. In merito proprio la famiglia di Barone ha inviato una lunga lettera ai tifosi che il club viola ha condiviso sul suo profilo ufficiale: "Popolo Viola, la famiglia Barone esprime la più pronfonda gratitudine ad ognuno di voi per l'incrollabile supporto dimostrato durante questi giorni di profondo dolore. La morte del nostro amato padre ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. La vostra così grande dimostrazione d'amore è stata una fonte di grandissimo conforto per noi e non ci ha mai fatto sentire soli nel nostro dolore".