Dove vedere Fiorentina-Verona in tv? DAZN o Sky e orario

Prosegue la dodicesima giornata di Serie A, dopo la sconfitta in Conference League contro l'APOEL, torna in campo la Fiorentina, in casa, ospitando il Verona di Zanetti. I viola vogliono proseguire la loro striscia di cinque successi consecutivi in campionato. I veneti, invece, dare continuità al successo ottenuto contro la Roma nell'ultimo turno.