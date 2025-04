Brutte notizie per la Fiorentina in vista del match contro il Cagliari : la squadra viola, che era già rimasta in Sardegna più del previsto senza un campo in cui allenarsi (poi il bel gesto del Cagliari ) per il rinvio della gara, dovrà fare a meno anche di Moise Kean .

Fiorentina, Kean salta il Cagliari

L'attaccante italiano sarebbe volato a Parigi per ragioni personali e non sarà a disposizione di Raffaele Palladino per la tra 33esima giornata di campionato, posticipata a mercoledì 23 aprile dopo la morte di Papa Francesco. Al suo posto il tecnico viola dovrebbe optare su Beltran, che agirebbe così al fianco di Gudmundsson in attacco.

I numeri di Kean

Per Palladino l'assenza del classe 2000 è un duro colpo, visto che l'ex Juventus ha segnato ventitrè gol stagionali, di cui diciassette in Serie A, cinque in Conference, uno in Coppa Italia.