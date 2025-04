Il bel gesto del Cagliari: allenamenti e ritiro insieme alla Fiorentina

Niente gara a Pasquetta per la scomparsa del Papa, ma il Cagliari non si è fermato: allenamenti regolari ad Assemini in vista del recupero di domani sera contro la Fiorentina. I viola, rimasti in Sardegna senza campo di allenamento, sono stati ospitati nel centro sportivo dalla squadra di Nicola: campo ai rossoblù al pomeriggio, ai toscani in mattinata.