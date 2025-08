Nottingham Forest-Fiorentina diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Quinta amichevole precampionato per la Fiorentina di Stefano Pioli che, dopo la sconfitta contro il Leicester (2-0), sfida il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo e dell'ex Nikola Milenkovic , arrivato settimo in classifica nell'ultima Premier League . Segui il test della Viola in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21:51

46' - Via alla ripresa

Si riparte! È iniziato il secondo tempo di Nottingham Forest-Fiorentina.

21:39

Fiorentina, gli uomini a disposizione di Pioli

A Pioli non mancano di certo le alternative in panchina: oltre ai tre portieri Martinelli, Leonardelli e Lezzerini, presenti Fazzini, Fortini, Beltran, Kospo, Sabiri, Marì, Viti, Parisi, Richardson, Kouadio, Montenegro e Trapani.

21:32

Intervallo al City Ground

Finisce 0-0 il primo tempo di Nottingham Forest-Fiorentina, con due occasioni importanti nel finale di frazione. Partita molto equilibrata.

21:31

45' - Pericoloso Hudson-Odoi, bravo De Gea

Buono l'intervento di David De Gea, che respinge con i pugni la conclusione di Hudson-Odoi, deviata in modo pericoloso da Fagioli. Si resta sullo 0-0.

21:30

44' - Sels salva su Kean, poi traversa di Dodò

Clamorosa palla gol per la Fiorentina, che va ad un passo dal vantaggio all'alba dell'intervallo: prima l'incursione di Kean, che non riesce a superare Sels a tu per tu, poi il tentativo di pallonetto di Dodò, che scheggia la traversa. Palla fuori, ma che chance per la Viola.

21:26

40' - Attacca il Nottingham Forest

Pressione del Nottingham Forest, che ora costringe la Fiorentina ad abbassarsi all'interno della sua metà campo. La lunga azione manovrata si chiude con un tiro impreciso di Anderson, che non preoccupa De Gea.

21:19

33' - Chiusura decisiva di Gosens

Diagnale profonda di Robin Gosens, che segue il taglio di Ndoye e in scivolata riesce a chiudere l'inserimento dello svizzero, che si sarebbe involato a tu per tu con De Gea.

21:14

28' - Ci prova ancora Ndoye

Ripartenza Nottingham, con Ndoye servito sull'out di destra: l'ex Bologna entra in area di rigore, ma arriva sul fondo e non riesce a mettere in mezzo la sfera. Palla fuori.

21:12

25' - Occasione Ndour

Ndour pericoloso su azione da calcio d'angolo, con un anticipo sul primo palo che spaventa Sels, reattivo nella circostanza.

21:04

17' - Brutto intervento di Kean

Kean, alla ricerca della sfera, entra in scivolata alle spalle di Anderson, commettendo fallo. Intervento pericoloso, il direttore di gara non prende provvedimenti. Proteste dei padroni di casa.

21:02

16' - Iniziativa di Hudson-Odoi

Doppio tentativo di Hudson-Odoi sulla corsia mancina, con due cross che mettono in seria difficoltà la retroguardia di Pioli. Bravo Ranieri nell'occasione, poi malinteso Comuzzo-Fagioli e secondo corner per gli inglesi.

21:00

14' - Parata di De Gea, pericoloso Ndoye

Tiro a giro con il destro di Ndoye, che impegna David De Gea. Intervento con la mano di richiamo.

20:59

13' - Ci prova Dodò sulla destra

Traversone basso e teso di Dodò, che impegna Milenkovic in scivolata. Blocca a terra Sels.

20:47

1' - Inizia Nottingham Forest-Fiorentina

Via al match! È iniziata l'amichevole Nottingham Forest-Fiorentina.

20:42

Squadre in campo al City Ground

Tutto pronto al City Ground di Nottingham: squadre che fanno il loro ingresso in campo.

20:33

Le squadre rientrano negli spogliatoi

Le formazioni di Espirito Santo e Pioli rientrano negli spogliatoi: riscaldamento terminato. Tutto pronto per il fischio d'inizio del match odierno.

20:30

Squadre ancora in campo per il riscaldamento

Fase finale del riscaldamento pre gara per Nottingham Forest e Fiorentina.

20:23

A Nottingham l'esordio della terza maglia della Fiorentina

A Nottingham, la Fiorentina indosserà per la prima volta la terza maglia ufficiale della stagione sportiva 2025/26. Un'elegante combinazione di azzurro e argento, un chiaro omaggio all'Arno, fiume che bagna la città di Firenze. Il kit si distingue per una grafica ispirata alle acque del fiume e a Ponte Vecchio. I colori dominanti sono l’azzurro, che richiama i riflessi del fiume, e l’argento, che fa riferimento alla cultura e alla storia del capoluogo toscano. Un filo conduttore che trova la sua espressione nel claim stampato all'interno del colletto: "Sull’Arno d’argento si specchia il firmamento", insieme alle coordinate dell'iconico Ponte Vecchio.

20:15

Prove di tridente per Pioli

Grande curiosità in casa Fiorentina, dove Stefano Pioli ha scelto di schierare dal primo minuto Gudmundsson, Kean e il neo arrivato Edin Dzeko. Riflettori puntati sul reparto offensivo, chiamato a riscattare la prova incolore offerta contro il Leicester.

20:06

La panchina del Nottingham Forest

A disposizione di Nuno Espirito Santo, ci saranno Miguel, Bott, Morato, Sangaré, Awoniyl, da Silva Moreira, Jota, Yates, Richards, Boly, Stamenic, Carmò, Abbott.

19:57

Le scelte ufficiali di Nuno Espirito Santo

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Gibbs-White; Ndoye, Jesus, Hudson-Odoi; Wood.

19:55

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: S. Pioli.

19:53

La squadra di Pioli è arrivata al City Ground

Come raccontato in questi minuti dalle Instagram Stories della Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli è arrivata al City Ground di Nottingham.

19:50

Fiorentina, un Sohm in più

Nuovo volto in casa viola: nella giornata di ieri, Stefano Pioli ha accolto ufficialmente Simon Sohm, centrocampista acquistato a titolo definitivo dal Parma. LE SUE PRIME PAROLE

19:41

Nottingham Forest-Fiorentina, dove vederla in tv

Nottingham Forest-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv e streaming: dove vederla. LEGGI TUTTO

19:36

Nottingham Forest-Fiorentina, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Fiorentina.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Richards; Yates, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santo.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, P. Marí, Ranieri; Dodò, Bianco, Richardson, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

19:31

Nottingham Forest-Fiorentina, alle 20:45 il fischio d'inizio

Al City Ground di Nottingham è tutto pronto per Nottingham Forest-Fiorentina: calcio d'inizio alle 20:45.

City Ground, Nottingham