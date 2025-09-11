Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiorentina, Gudmundsson ancora in dubbio per il Napoli: le condizioni

L'attaccante viola si è infortunato alla caviglia durante la gara tra la sua Islanda e l'Azerbaigian: a rischio la super sfida ai campioni d'Italia al Franchi
Resta apprensione sulle condizioni Albert Gudmundsson, ancora in forte dubbio per la partita di sabato sera al Franchi contro il Napoli. L'attaccante islandese rischia di saltare la super sfida contro i campioni d'Italia in carica per un infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale, durante la gara tra la sua Islanda e l'Azerbaigian, valida per le qualificazioni mondiali.

Gudmundsson ancora in dubbio: le condizioni dopo l'infortunio

Gudmundsson prosegue il percorso rieducativo e anche oggi ha svolto lavoro a parte. Il problema alla caviglia è meno serio di quanto inizialmente temu, ma la cautela è d'obbligo e non è ancora sicura la sua presenza per la partita al Franchi. Intanto al gruppo si sono aggregati gli ultimi giocatori viola rientrati dagli impegni con le loro rappresentative: Edin Dzeko, Tariq Lamptey, Eman Kospo e Cher Ndour. Domani, alle ore 13 al Viola Park, Stefano Pioli terrà la consueta conferenza di vigilia.

