Fiorentina, Gudmundsson ancora in dubbio per il Napoli: le condizioni

Gudmundsson ancora in dubbio: le condizioni dopo l'infortunio

Gudmundsson prosegue il percorso rieducativo e anche oggi ha svolto lavoro a parte. Il problema alla caviglia è meno serio di quanto inizialmente temu, ma la cautela è d'obbligo e non è ancora sicura la sua presenza per la partita al Franchi. Intanto al gruppo si sono aggregati gli ultimi giocatori viola rientrati dagli impegni con le loro rappresentative: Edin Dzeko, Tariq Lamptey, Eman Kospo e Cher Ndour. Domani, alle ore 13 al Viola Park, Stefano Pioli terrà la consueta conferenza di vigilia.