Fiorentina, Goretti è il nuovo direttore sportivo: ora è ufficiale
Dopo la separazione con Daniele Pradé e l'esonero di Stefano Pioli, arriva l'annuncio del club di Rocco Commisso
Ora è ufficiale: Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Già direttore tecnico del club, da oggi sarà responsabile dell'area sportiva viola, a pochi giorni dall'addio di Daniele Pradé. Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve anche per quanto riguarda il successore di Stefano Pioli, esonerato ufficialmente nella giornata di ieri.
Fiorentina, Goretti è il nuovo direttore sportivo: la nota ufficiale
Questa la nota ufficiale della Fiorentina: "Roberto Goretti - si legge - è il nuovo Direttore Sportivo. ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell’area sportiva del Club Viola".