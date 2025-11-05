Fiorentina, Goretti è il nuovo direttore sportivo: ora è ufficiale

Ora è ufficiale: Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Già direttore tecnico del club, da oggi sarà responsabile dell'area sportiva viola, a pochi giorni dall'addio di Daniele Pradé. Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve anche per quanto riguarda il successore di Stefano Pioli, esonerato ufficialmente nella giornata di ieri.