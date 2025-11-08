Kean salta Genoa-Fiorentina: come sta, i convocati di Vanoli
Sono ventitré i giocatori a disposizione del tecnico subentrato all'esonerato Pioli, pronto al debutto al Ferraris contro i rossoblù di De Rossi
Sono ventitré i giocatori a dispoisizione di Paolo Vanoli per Genoa-Fiorentina, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani, domenica 9 novembre, alle 15, allo stadio Ferraris. Nell'elenco non figura Moise Kean, assente a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference League contro il Mainz. A comunicarlo è il club viola nella nota con cui rende noti i convocati per il match contro i rossoblù di Daniele De Rossi.
La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Genoa:
- 1) COMUZZO Pietro
- 2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
- 3) DE GEA QUINTANA David (P)
- 4) DZEKO Edin
- 5) FAGIOLI Nicolò
- 6) FAZZINI Jacopo
- 7) FORTINI Niccolò
- 8) GUDMUNDSSON Albert
- 9) KOŠPO Eman
- 10) KOUADIO Eddy Nda Konan
- 11) LEZZERINI Luca (P)
- 12) MANDRAGORA Rolando
- 13) MARÍ VILLAR Pablo
- 14) MARTINELLI Tommaso (P)
- 15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
- 16) NDOUR Cher
- 17) PARISI Fabiano
- 18) PICCOLI Roberto
- 19) PONGRAČIĆ Marin
- 20) RANIERI Luca
- 21) RICHARDSON Michael Amir Junior
- 22) SOHM Simon Salomon Junior
- 23) VITI Mattia