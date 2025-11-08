Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Kean salta Genoa-Fiorentina: come sta, i convocati di Vanoli

Sono ventitré i giocatori a disposizione del tecnico subentrato all'esonerato Pioli, pronto al debutto al Ferraris contro i rossoblù di De Rossi
2 min
TagsKeanGenoa-FiorentinaSerie A
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Sono ventitré i giocatori a dispoisizione di Paolo Vanoli per Genoa-Fiorentina, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani, domenica 9 novembre, alle 15, allo stadio Ferraris. Nell'elenco non figura Moise Kean, assente a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference League contro il Mainz. A comunicarlo è il club viola nella nota con cui rende noti i convocati per il match contro i rossoblù di Daniele De Rossi.

Ventuno giocatori a disposizione di Vanoli per Genoa-Fiorentina

La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Genoa:

  • 1) COMUZZO Pietro
  • 2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
  • 3) DE GEA QUINTANA David (P)
  • 4) DZEKO Edin
  • 5) FAGIOLI Nicolò
  • 6) FAZZINI Jacopo
  • 7) FORTINI Niccolò
  • 8) GUDMUNDSSON Albert
  • 9) KOŠPO Eman
  • 10) KOUADIO Eddy Nda Konan
  • 11) LEZZERINI Luca (P)
  • 12) MANDRAGORA Rolando
  • 13) MARÍ VILLAR Pablo
  • 14) MARTINELLI Tommaso (P)
  • 15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
  • 16) NDOUR Cher
  • 17) PARISI Fabiano
  • 18) PICCOLI Roberto
  • 19) PONGRAČIĆ Marin
  • 20) RANIERI Luca
  • 21) RICHARDSON Michael Amir Junior
  • 22) SOHM Simon Salomon Junior
  • 23) VITI Mattia

