Caos Fiorentina, Gudmundsson risponde a Vanoli: "Non è vero che non ho voluto tirare il rigore"

La sconfitta contro il Sassuolo è stata una doccia fredda per la Fiorentina , sempre più ultima dopo la vittoria del Verona contro l'Atalanta. L'ennessima sconfitta in sé, nel momento in cui i viola iniziano una serie di partite più abbordabili sulla carta, ha fatto male. Ma a far discutere ancora di più è stato l'episodio del rigore con il battibecco tra Mandragora e Kean su chi dovesse tirarlo. Alla fine sul dischetto si è presentato il centrocampista, che ha segnato, ma non è bastato. La discussione sull'episodio nel post partita ha tirato in ballo anche Gudmundsson , che sarebbe il rigorista ufficiale. Vanoli in conferenza stampa ha affermato: "Il rigore doveva batterlo Gudmundsson, ma non l’ha voluto calciare. Il secondo rigorista era Mandragora e Kean essendo un attaccante che in questo periodo non sta segnando, voleva tirarlo lui". L'islandese però ha smentito questa versione.

Gudmundsson smentisce Vanoli e risponde a Giaccherini: "Non litigo con i compagni per un rigore"

Il trequartista della Fiorentina ha fatto valere la sua posizione nei commenti del post su Instagram di Dazn in cui Emanuele Giaccherini ha parlato dell'episodio. L'ex calciatore nella sua analisi ha detto: "Cioè, Gudmundsson non si è sentito di calciare il rigore? Questo deve far preoccupare la Fiorentina. Il fatto che un giocatore come l'islandese, che è il leader tecnico di questa squadra, non si assume la responsabilità di calciare questo rigore. lo sinceramente rimango allibito. Tu giocatore sei pagato per prenderti le responsabilità, devi essere te a dire: 'Ci penso io a toglierti da questa situazione'". Ma, stando alla versione del giocatore, non sarebbe andata così, e l'ha spiegato in un commento sotto quel post: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore. Ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".