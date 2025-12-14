Crisi Fiorentina diretta: contestazione e polemiche dopo la sconfitta con il Verona. Aggiornamenti LIVE

Peggio di così non poteva andare. La Fiorentina perde in casa lo scontro diretto contro il Verona e resta all'ultimo posto in classifica . In città scoppia la polemica e non manca la contestazione dei tifosi nei confronti della squadra di Vanoli, che non riesce a uscire dalla crisi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

18:30

Il calendario della Fiorentina

I viola hanno ancora tre partite da giocare nel 2025: contro il Lausanne nella trasferta di Conference League, poi contro Udinese (casa) e Parma (fuor) in campionato

18:19

Cosa aveva detto Commisso

Il presidente della Fiorentina era stato chiaro in settimana. LEGGI TUTTO

18:17

Curva Fiesole vuota

Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori, mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata. Un'immagine che vale più di mille parole

18:13

I tifosi aspettano il bus della Fiorentina

Circa un centinaio di tifosi viola stanno intanto attendendo l'uscita del pullman gigliato dallo stadio Franchi, sul retro del settore curva Marione

18:10

Zanetti parla della Fiorentina

Così l'allenatore dell'Hellas Verona a fine gara: "Un po' preoccupa ritrovarsela lì, perché la Fiorentina per me ha tutto per fare dei filotti e risalire. Nel calcio prima o poi i valori vengono fuori e per questo non possiamo pensare che la Fiorentina non uscirà da questa situazione. La lotta salvezza per me riguarda altre squadre che ci hanno dato del margine e che dobbiamo riprendere"

18:03

Ritiro immediato

Da stasera la squadra sarà in ritiro al Viola Park, la casa della Fiorentina. Il centro sportivo si trova a Bagno a Ripoli, vicino all'uscita dell'autostrada A1

18:00

"Firenze non merita questo scempio"

Matteo Renzi, ex premier ed ex sindaco di Firenze, ha scritto sui social: "Firenze non merita questo scempio"

17:55

A rischio la posizione di Vanoli

L'allenatore sembra a rischio esonero dopo la sconfitta interna contro il Verona

17:51

Attese altre decisioni

Non solo il silenzio stampa e il ritiro. La Fiorentina ha comunicato che le eventuali decisioni prese saranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni

17:48

Classifica preoccupante

La Fiorentina è ultima con solo 6 punti messi da parte. Si trova a 4 lunghezze dal Pisa (penultimo), a 6 dal Verona (terzultimo). Al momento la quota salvezza sta a quota 14 punti

17:45

Cori e fischi dai tifosi

I tifosi erano furiosi quando Fiorentina-Verona è finita. Da registrare la pioggia di fischi e i cori contro la squadra. Spiccava: "Fate ridere"

17:42

La decisione: Fiorentina in ritiro

Il club ha scelto di mandare la Fiorentina in ritiro fino a data da destinarsi

17:40

Fiorentina in silenzio stampa

Nessun tesserato viola si è presentato davanti alle telecamere delle tv

17:37

Vanoli e la squadra a confronto

I giocatori della Fiorentina, a fine gara, si sono chiusi negli spogliatoi insieme all'allenatore Vanoli: in scena l'ennesimo confronto

17:33

Fiorentina, domenica no

Sprofondo viola. Il Verona passa al Franchi al fotofinish. APPROFONDISCI

Firenze