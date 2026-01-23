Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Catherine Commisso, la vedova di Rocco sarà allo stadio per Fiorentina-Cagliari

Sarà una partita speciale, la prima al Franchi dopo la scomparsa del presidente: l'omaggio del popolo viola
Alessandro Di Nardo
2 min
FIRENZE - Il venerdì al Viola Park si divide tra l’attenzione per le parole di Jack Harrison e Giovanni Fabbian (i due ultimi arrivati saranno presentati alle 11.30 al Wind Media Center) e quella per le condizioni di Moise Kean. L’attaccante viola non è al meglio per un problema alla caviglia che si trascina da più di un mese: anche ieri ha proseguito il suo percorso di allenamento specifico per recuperare. Il 100% è lontano e solo oggi Paolo Vanoli deciderà se e per quanto il centravanti della Nazionale italiana potrà essere a disposizione per la gara di domani col Cagliari, che a meno di sorprese vedrà il grande ex Roberto Piccoli come prima punta a guidare l’attacco della Fiorentina. Per il resto, un cambio obbligato, con Fabiano Parisi ai box (lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro) e Manor Solomon in pole per sostituirlo.

Lo stadio per Commisso

Quella di domani sarà una partita speciale, la prima al Franchi dopo la scomparsa di Rocco Commisso: il presidente sarà ricordato in casa prima di una partita che dovrebbe vedere anche una spettatrice speciale tra i più di diciannovemila presenti previsti. Si tratta di Catherine Commisso, la vedova di Rocco, in arrivo da New York dopo i funerali del marito celebrati mercoledì. 

 

 

