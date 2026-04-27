Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vanoli e le parole che scuotono la Fiorentina: “Noi vicini all’impossibile”

Dopo il pari a reti bianche con il Sassuolo e con la salvezza ormai a portata di mano, il tecnico dei viola ha parlato di presente e futuro: cos'ha detto
Alessandro Di Nardo
5 min
TagsFiorentinavanoli
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - Che Fiorentina-Sassuolo non sia stata un’indimenticabile rassegna sportiva lo si capisce anche dagli argomenti del post partita, quando anche i protagonisti, di solito ligi a respingere domande sul futuro concentrandosi sulla prestazione e sul campo, decidono di uscire dalla stretta attualità.

Le parole di Vanoli che scuotono la Fiorentina

Uno di questi è Paolo Vanoli, che a chi gli chiede di dare dei validi motivi a Fabio Paratici affinché lo possa confermare sulla panchina viola risponde secco senza troppe meline: «Io non devo spiegare niente. Ci sono i fatti, parlano quelli. Sono arrivato quando questa squadra aveva quattro punti in classifica, adesso abbiamo nove punti di vantaggio sulla terzultima, siamo vicini a un obiettivo che prima sembrava impossibile». Tutto questo senza brillare, anche se lui stesso, sollecitato da una domanda in sala stampa, ricorda alcune ottime prove dei suoi negli ultimi mesi: «Tra le migliori tre partite ci metto quella di Parma dove non meritavamo di perdere, quella di Bologna e pure quella di Como, ma ce ne sono tante altre se ci pensate». Dopo il messaggio diretto alla società, l'analisi di quanto fatto nello scialbo 0-0 col Sassuolo: «Abbiamo avuto poca determinazione sotto porta ma a tratti siamo stati dominanti e meritavamo di vincere, ma quando non si può vincere non si deve perdere. Ora lo abbiamo capito, nelle ultime sette partite abbiamo preso solo tre reti».

Fiorentina-Sassuolo 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Il punto sugli infortunati e la tensione con Mandragora

Difende il suo lavoro, come è lecito perché sarebbe un errore darlo per scontato visto il punto di partenza, poi dice la sua sugli infortunati. Oltre Moise Kean, ieri era fuori anche Piccoli: «Roberto a Lecce ha giocato con un problema all'adduttore che è peggiorato durante la partita, spero di recuperarlo per Roma». Sugli altri: «Gosens ci voleva essere a tutti i costi ma ho scelto di gestirlo, penso di poterci contare per la prossima. Anche Parisi è vicino al rientro». E sui cambi, sul momento di tensione subito stemperato al momento dell'uscita di Rolando Mandragora: «C'è stata confusione perché non ci siamo capiti col team manager, non ho mai pensato di togliere Fagioli. La rabbia di Rolando è positiva e mi fa piacere, lui vuole dare tutto e ci siamo chiariti. Se ho pensato di mettere Braschi? Non avrei avuto nessun problema a inserirlo ma Gudmundsson stava facendo bene. Spero che Balbo non si sia fatto nulla».

 

 

Il futuro di Solomon e Rugani

Di futuro ha parlato anche Manor Solomon, che nel pre partita di Dazn ha detto: «Non so ancora se rimarrò qui, a fine stagione parleremo con la società ma mi sono trovato bene con l'ambiente e la squadra». Incerto su quello che succederà anche Daniele Rugani, alla terza gara da titolare in viola (ne mancano due al riscatto, come confermato dallo stesso difensore): «Vediamo cosa succederà a giugno, qui sto benissimo e ringrazio anche i tifosi che mi hanno applaudito nelle ultime due in casa nonostante l'esordio complicato contro l'Udinese. Se non gioco tanto non importa, sono venuto qui a gennaio consapevole che l'unico obiettivo era la salvezza della squadra. Io poi cerco sempre di essere un esempio per mentalità e lavoro, spero di esserlo stato anche in questi mesi».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Paratici e il cantiere FiorentinaRugani 'vede' il riscatto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS