Fiorentina, Kean salta anche la Roma: il motivo dell'assenza

Brutte notizie in casa Fiorentina : Moise Kean non sarà a disposizione nemmeno per la trasferta di lunedì contro la Roma . L’attaccante viola è fermo ormai da diverse settimane dopo alcuni problemi alla tibia . Il motivo dell'assenza, però, stavolta è diverso.

Fiorentina, Kean salta anche la Roma: ecco perché

A comunicarlo è stato lo stesso club viola, che in una nota ufficiale ha spiegato anche che al giocatore è stato concesso un permesso “per motivi familiari” da domani fino al 4 maggio: la sua compagna, infatti, sta per partorire. Durante questo periodo, Kean “continuerà l’iter riabilitativo per recuperare dal problema in corso riprendendo le terapie a Firenze da martedì 5 maggio”.

Kean fermo dal 4 aprile

Il centravanti non scende in campo dallo scorso 4 aprile, quando era stato costretto a uscire anzitempo nella gara di Verona. Da allora ha già saltato cinque partite tra campionato e coppe, restando fuori nelle sfide contro Lazio, Lecce, Sassuolo e nei due impegni di Conference League contro il Crystal Palace.