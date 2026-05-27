Grosso alla Fiorentina, è fatta: tutti i dettagli dell'accordo

La Fiorentina ha scelto Grosso

Dopo il quindicesimo posto in classifica e una salvezza ottenuta solamente alla terz'ultima giornata, la Fiorentina ha deciso di cambiare. Nonostante il credito ottenuto per il lavoro svolto da quando si è seduto in panchina, il club ha deciso di esonerare Vanoli. Al suo posto il direttore Paratici ha deciso di optare per Grosso, che nelle sue ultime tre esperienze in panchina ha ottenuto due promozioni (con il Frosinone e il Sassuolo), quindi l'undicesimo posto in classifica da neopromosso.

Per Grosso una nuova esperienza dopo il Sassuolo

La volontà di Fabio Grosso di lasciare il Sassuolo era stata esplicitata nella giornata di ieri, 26 maggio, l'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha dichiarato nel corso di un evento Maybourne Riviera Hotel di Montecarlo: "Con Fabio, a parte che c'è un rapporto speciale ed è piacere nostro continuare con lui, dovevamo sentirci con lui e poi non c'è stata ancora la possibilità. Sentendo il suo procuratore, mi sembra che ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo Calcio. Ci ritroveremo spero presto per definire la situazione, perché poi da parte nostra dobbiamo capire la situazione e dobbiamo muoverci. Se lui vorrà lasciare il Sassuolo Calcio, dobbiamo capire chi potrà essere il sostituto". Il futuro dell'allenatore sarà alla Fiorentina, per guidare la squadra viola nell'anno del centenario.