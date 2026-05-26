Sassuolo, Carnevali: "Grosso? Non credo ci sia la volontà di continuare insieme"

Ospite del Maybourne Riviera Hotel, in occasione dell'evento organizzato a Montecarlo , l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali , è tornato a parlare del futuro di Fabio Grosso sulla panchina neroverde. Fiorentina e Bologna interessate all'ex tecnico del Frosinone, con Aquilani e Abate sul taccuino della dirigenza emiliana. Ma non sono escluse sorprese, con un occhio all'estero. E sul mercato, non mancano estimatori per il giovane Muharemovic .

Carnevali annuncia: "Grosso? Non credo ci sia la volontà di continuare insieme"

Accostato al Milan in queste ore, dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale, l'ad Giovanni Carnevali smentisce un eventuale contatto con la proprietà rossonera: "12 anni a Sassuolo. Non abbiamo avuto nessun tipo di contatto, non c'è assolutamente nulla. Con la squadra del Milan non abbiamo avuto contatto con nessuno". E poi, il futuro di Grosso: "Con Fabio, a parte che c'è un rapporto speciale ed è piacere nostro continuare con lui, dovevamo sentirci con lui e poi non c'è stata ancora la possibilità. Sentendo il suo procuratore, mi sembra che ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo Calcio. Ci ritroveremo spero presto per definire la situazione, perché poi da parte nostra dobbiamo capire la situazione e dobbiamo muoverci. Se lui vorrà lasciare il Sassuolo Calcio, dobbiamo capire chi potrà essere il sostituto".

Carnevali: "Fiorentina o Bologna per Grosso? Non credo ci siano grandi differenze con il Sassuolo..."

Un'eventuale separazione non spingerebbe il Sassuolo a cambiare strategia sul fronte allenatore: "Ci lega un rapporto ottimo con Fabio, però dobbiamo pensare anche a noi stessi. Soprattutto a chi trovare, a fare una certa scelta, con certe caratteristiche. Abbiamo anche più di un paio di idee. Il Sassuolo si è sempre contraddistinto nei confronti degli allenatori, perché Grosso ha fatto sicuramente molto bene, però non dobbiamo dimenticare che c'è anche una squadra costruita molto bene. Merito del nostro direttore sportivo, della società, quindi diamo la possibilità ad un allenatore di ambire ad altri club. Fiorentina o Bologna per lui? Fiorentina o Sassuolo non credo ci siano delle grandi differenze, magari Fiorentina e Bologna hanno uno step in più, ma anche il Sassuolo è una società fatta in un certo modo. Non abbiamo mai trattenuto nessuno: c'è la storia di Di Francesco, di De Zerbi, noi siamo i primi che il nostro allenatore possa andare in un grande club. Anche quando riusciamo a lanciare giovani calciatori, il Sassuolo deve fare questo".

Il dopo Grosso, Carnevali: "Aquilani e Abate due ottimi profili, ma ci sono anche profili stranieri"

Alberto Aquilani e Ignazio Abate, attualmente al timone di Catanzaro e Juve Stabia, rappresentano due nomi spendibili per il dopo Grosso: "Due ottimi profili tutti e due, è vero - parola di Carnevali -. Aquilani è stato anche un nostro calciatore, abbiamo ottimi rapporti con questi due ragazzi. Potremmo prenderli tutti e due... Non è possibile questo, ma ci sono anche profili stranieri che stiamo valutando. Dobbiamo fare le giuste considerazioni, magari per un anno proviamo qualcosa di diverso. In ogni caso la nostra strategia non cambia. Poteva già succedere? Conteso con il Milan una volta, Rangnick, che fu motivo di litigio tra Gazidis e Maldini".

Carnevali sul futuro di Muharemovic: "Mai parlato di lui con l'Inter"

Muharemovic è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo: "Il mercato italiano è differente da quello inglese. Ad oggi non c'è nulla di concreto per il ragazzo, sento parlare molto di Inter ma non abbiamo mai parlato con l'Inter di Muharemovic. Potrebbe esserci qualcosa all'estero, ma è un giocatore che ha dimostrato grandi cose e di star facendo bene, non ci sono tanti calciatori con quelle caratteristiche. Uno dei migliori prospetti che abbiamo visto in questo campionato. Lipani convocato da Baldini? Bellissimo effetto, perché è un 2005, ragazzo giovane che abbiamo preso dal Genoa quando non era molto cresciuto. Al di là del calciatore, è un ragazzo fantastico, capitano dell'Under 21, sono sicuro che già dal prossimo anno il Sassuolo Calcio punterà molto su di lui", ha concluso Carnevali.